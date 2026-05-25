Milan chi è Andoni Iraola | il discepolo di Bielsa che ha portato il Bournemouth in Europa

Il Milan ha avviato trattative con l'allenatore che ha guidato il Bournemouth in Europa, dopo aver rimosso i vertici e licenziato l'ex tecnico. Si tratta di un tecnico noto per il suo stile di gioco offensivo, che ha attirato l'attenzione nel campionato inglese. La scelta segue una serie di cambiamenti all'interno della società, con l'obiettivo di rinnovare la guida tecnica. Non sono stati resi noti dettagli sui termini dell'accordo o sui tempi di eventuale ufficializzazione.

Dopo aver azzerato i vertici e licenziato Massimiliano Allegri, il Milan ha preso contatto con l'allenatore che ha sorpreso in Premier League con il suo calcio offensivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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