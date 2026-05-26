A Parigi, le previsioni indicano un aumento delle temperature con massime che superano i 30 gradi, segnando un anticipo d'estate. La situazione ha portato alla diffusione di un'allerta gialla a causa del caldo intenso. La condizione meteo si riflette anche sui campi di Roland Garros, dove le alte temperature potrebbero influenzare le giornate di gioco. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti.

L’allarme caldo si abbatte su Parigi.Oggi, Jannik Sinner debutta alRoland Garros 2026 contro il padrone di casa Clement Tabur nel primo turno dello Slam parigino. Nel match potrebbe essere presente una variabile impazzita legata alle elevate temperature che stanno colpendo la capitale francese.Météo-France, per conto dell’Ile-de-France, ha infatti diramato un’allerta gialla visto l’inasprirsi ulteriore delle condizioni climatiche. Le previsioni meteo non sono promettenti, infattiè previsto un anticipo d’estate con temperature massime che superano i 30 gradi: un record per la Francia nel mese di maggio. Già oggi, in realtà, si candida per diventare una delle giornate più calde mai viste nel paese nel mese in corso, con la temperatura a Parigi che si attesta sui 32 gradi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roland Garros, il caldo arriva a Parigi: prevista allerta gialla

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