Formazioni ufficiali Olanda Norvegia le scelte di Koeman e la decisione finale su Dumfries e De Vrij

Questa sera si affrontano le nazionali di Olanda e Norvegia in un’amichevole internazionale. Entrambi i tecnici hanno annunciato le formazioni ufficiali, con l’allenatore olandese che ha deciso di mantenere alcuni giocatori chiave, tra cui Dumfries e De Vrij. La partita si svolge in un contesto di preparazione alle prossime competizioni ufficiali.

Inter News 24 Formazioni ufficiali Olanda Norvegia, le scelte dei due tecnici per l’amichevole di questa sera e la decisione di Koeman sugli intersisti. S ono ufficiali le formazioni di Olanda-Norvegia, amichevole internazionale in programma alle ore 20:45. Le scelte dei commissari tecnici Ronald Koeman, CT degli Orange ed ex allenatore del Barcellona, e Ståle Solbakken, guida della nazionale norvegese, delineano due squadre competitive e ricche di talento. Tra i protagonisti c’è anche l’Inter, rappresentata da Denzel Dumfries, esterno destro classe 1996, schierato titolare nella formazione olandese. Parte invece dalla panchina Stefan de Vrij, difensore centrale esperto e altro elemento nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Olanda Norvegia, le scelte di Koeman e la decisione finale su Dumfries e De Vrij Articoli correlati Formazioni ufficiali Olanda Norvegia: la scelta su Koopmeinersdi Redazione JuventusNews24Formazioni ufficiali Olanda Norvegia: la scelta su Koopmeiners in vista dell’amichevole in programma questa sera Alla... Formazioni ufficiali Brasile Francia, le scelte dei ct e la decisione su Thuramdi Paolo MoramarcoFormazioni ufficiali Brasile Francia, le scelte dei ct nell’amichevole di lusso che accende il Gillette Stadium. Approfondimenti e contenuti su Olanda Norvegia Temi più discussi: Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: Bastoni ce la fa, davanti il tandem Kean-Retegui; Italia-Irlanda del Nord: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming i playoff Mondiali; Nazionali - Oggi in campo Njie, Pedersen e Obrador; Nazionali: Bijlow convocato dall’Olanda. Olanda-Norvegia, le formazioni ufficiali: sorpresa Koopmeiners, Dumfries dal 1'. Pure HeggemSono state diramate anche le formazioni ufficiali di Olanda-Norvegia, amichevole disposta alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam questa sera. Per l'occasione,. tuttomercatoweb.com Amichevoli Pre Mondiali 2026: Olanda-Norvegia, le probabili formazioniVenerdì sera alle 20.45 si affrontano ad Amsterdam due formazioni tra le più quotate in vista della rassegna iridata ... sportal.it Formazioni ufficiali Olanda Norvegia La decisione su Koopmeiners - facebook.com facebook Donyell #Malen, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra #Olanda e #Norvegia, si è espresso sulla sua situazione calcistica attuale e sul suo buon momento con l’ #ASRoma. x.com