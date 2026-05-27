Il commissario tecnico dei Paesi Bassi ha annunciato la lista ufficiale dei 26 giocatori convocati per i Mondiali 2026, escludendo De Vrij a causa di problemi fisici. La nazionale olandese partirà per gli Stati Uniti con quattro calciatori di origine italiana. La lista definitiva è stata comunicata senza ulteriori variazioni rispetto alle ultime indiscrezioni.

Il commissario tecnico dei Paesi Bassi, Ronald Koeman, ha ufficializzato la lista dei 26 calciatori convocati per i Mondiali 2026, sciogliendo i dubbi dell’ultima ora legati alle condizioni fisiche dei suoi uomini più rappresentativi. Come riportato nell’aggiornamento diffuso da TUTTOmercatoWEB, la notizia principale riguarda l’esclusione forzata del difensore centrale Stefan De Vrij, che non prenderà parte alla spedizione calcistica programmata negli Stati Uniti. Il calciatore paga il problema fisico rimediato nel corso dell’ultima giornata del campionato di Serie A durante la sfida contro il Bologna, un infortunio dal quale non è riuscito a recuperare in tempo utile per l’inizio del torneo, costringendo lo staff tecnico arancione a rinunciare alla sua esperienza nel reparto arretrato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Il ct Koeman esclude De Vrij dai convocati per il Mondiale: l’Olanda vola negli Stati Uniti con quattro “italiani”

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