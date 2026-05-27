Voli militari partono dall'aeroporto di Aviano diretti verso Djibouti, nel Corno d’Africa. Le operazioni coinvolgono voli charter per il trasferimento di truppe e materiali. Non sono stati forniti dettagli sui coordinamenti specifici o sulle autorità responsabili di queste missioni tra il Mediterraneo e l’Africa. Le operazioni sembrano essere parte di una rete logistica militare statunitense nella regione.

? Domande chiave Chi coordina le operazioni speciali tra il Mediterraneo e l'Africa?. Come vengono gestiti i voli charter per le truppe americane?. Perché le basi italiane sono collegate direttamente a Camp Lemonnier?. Cosa garantisce la continuità delle missioni antiterrorismo in Somalia?.? In Breve Volo charter Western Global Airlines Cmb519 operativo il 24 maggio.. Rotazioni coinvolgono personale militare stazionato a Vicenza e Sigonella.. Operazioni antiterrorismo in Yemen e Somalia coordinate dal comando SOCCE-HOA.. Camp Lemonnier funge da fulcro per missioni Copper Dune e Jupiter Garnet.. Un Boeing 747 della Western Global Airlines ha trasportato truppe statunitensi da Aviano verso la base di Camp Lemonnier a Djibouti il 24 maggio, segnando un nuovo passaggio nel continuo ricambio dei militari nel Corno d’Africa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Logistica USA: voli da Aviano verso Djibouti per il Corno d’Africa

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Basi militari Usa in Italia, timori per la guerra in Iran - Agorà 05/03/2026

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