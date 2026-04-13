Voli verso l’Asia e l’Africa | crollano i prezzi ecco dove risparmiare

Le tariffe dei voli per le destinazioni in Asia e Africa stanno diminuendo notevolmente, con prezzi molto più bassi rispetto al passato. Questi cali si verificano sia per i voli in estate sia per quelli durante le stagioni più calme, creando possibilità di viaggi a costi ridotti. Le compagnie aeree stanno proponendo offerte e sconti che rendono più accessibili le mete esotiche di queste regioni.

Le tariffe per i voli intercontinentali verso destinazioni esotiche stanno subendo una flessione drastica, offrendo opportunità di viaggio insolite pianifica l’estate o la prossima bassa stagione. Il calo dei prezzi è strettamente legato all’instabilità geopolitica in Medio Oriente e alla necessità delle compagnie aeree di riempire i velivoli a fronte di un calo dei ricavi. I dati raccolti da Assoutenti delineano un dove il risparmio diventa tangibile punta all’Asia o all’Africa. Per il periodo compreso tra maggio e giugno, le rotte verso l’Est asiatico mostrano prezzi estremamente competitivi: si possono trovare collegamenti per Hong Kong a 278 euro, per la Malesia a 286 euro e per Singapore a 300 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voli verso l’Asia e l’Africa: crollano i prezzi, ecco dove risparmiare Prezzi dei voli a lungo raggio in calo, conviene volare in Asia e AfricaUna ricerca di Assoutenti ha rivelato che alcune tratte di voli dall’Europa verso alcune delle mete turistiche più ambite stanno registrando una... Diesel record a 2,7 euro: i prezzi dei carburanti sono (ancora) alle stelle, ecco gli impianti dove risparmiareFirenze, 9 aprile 2026 – Il prezzo dei carburanti resta alto e, nonostante le attese, non si vede ancora un vero calo.