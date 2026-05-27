Un nuovo libro di Alec Ross analizza la situazione dell’Italia, definendola già un sogno ma priva di un obiettivo chiaro. Ross, ex consigliere di Hillary Clinton e collaboratore nelle campagne di Barack Obama, sostiene che l’Italia non abbia un sogno collettivo. Il testo si concentra su temi legati all’Occidente e alle sue sfide, senza approfondire altri aspetti o offrire interpretazioni.

L’Italia è già un sogno. Ma come Paese non ha un sogno. Potrebbe sembrare un gioco di parole o un alambicco linguistico, ma in realtà è la tesi da cui parte l’ultimo libro di Alec Ross, già consigliere di Hillary Clinton e poi al fianco di Obama per la campagna presidenziale. Il titolo questa volta vale la pena vederlo graficamente perché rende bene l’idea delle traiettorie prese da questo saggio. E che potrebbe (o dovrebbe) prendere anche il BelPaese. Eccolo: The Italian dream con una bella croce su American. Perché il sogno americano c’è, sopravvive anche in tempi difficili e cupi come quelli attuali con Donald Trump alla Casa Bianca. E di quel sogno americano se ne è occupato a lungo anche la letteratura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Occidente e le sue sfide. C’era una volta l’America. Il sogno può essere italiano

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