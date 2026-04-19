Torna C’era una volta in America

Domani al Terminale si svolgerà una proiezione del ciclo di film dedicato allo sceneggiatore pratese Piero De Bernardi, in occasione del centenario dalla nascita. L’evento si terrà alle 15 e mira a ricordare il contributo dell’autore al mondo del cinema attraverso una selezione delle sue opere. La rassegna fa parte di un ciclo dedicato ai lavori di De Bernardi, che si svolge in questa occasione.

Domani al Terminale da ricordare il ciclo di film dedicato allo sceneggiatore pratese Piero De Bernardi a 100 anni dalla nascita: alle 15.30 con ingresso libero torna sul grande schermo C’era una volta in America, il capolavoro di Sergio Leone con Robert De Niro, James Woods, Elizabeth Mc Govern, Joe Pesci. Ecco invece i titoli di oggi nelle sale. All’ Eden tre film, tutti alle 16, 18.15 e 21: Alla festa della rivoluzione di Arnaldo Catinari, con Marzio El Moety e Valentina Filippesch, racconta l’impresa di Fiume; Il delitto del 3° piano di Rémi Bezançon, con Laetitia Casta, una commedia thriller e un po’ hitchcockiana; La donna più ricca del mondo di Thierry Klifa, con Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte.🔗 Leggi su Lanazione.it

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100 FORGOTTEN Memories From 1950s America

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