Lo youtuber sudcoreano accusato di aver stroncato la carriera di un attore con l’AI

Da ilpost.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli inquirenti hanno scoperto che la registrazione diffusa online, che suggeriva una relazione tra lo youtuber e l’attore, potrebbe essere stata manipolata. La polizia ha sospettato che l’audio sia stato falsificato per danneggiare la reputazione dell’attore e attribuirgli una relazione inesistente. Le indagini sono in corso per verificare la provenienza e l’autenticità di quel materiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La polizia sospetta abbia falsificato una registrazione per insinuare avesse avuto una relazione con una collega minorenne, poi morta suicida lo scorso anno Martedì Kim Se-ui, un seguitissimo e controverso youtuber sudcoreano, è stato arrestato con l’accusa di aver usato una registrazione creata con l’intelligenza artificiale per diffamare Kim Soo-hyu, attore, modello e cantante di k-pop molto popolare nel paese. Kim Se-ui aveva usato la presunta registrazione manipolata in un video pubblicato nel marzo del 2025, un mese dopo il suicidio dell’attrice Kim Sae-ron, caso che nell’ultimo anno è diventato uno dei più discussi della cronaca sudcoreana. 🔗 Leggi su Ilpost.it

lo youtuber sudcoreano accusato di aver stroncato la carriera di un attore con l8217ai
© Ilpost.it - Lo youtuber sudcoreano accusato di aver stroncato la carriera di un attore con l’AI
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Hanno avuto rapporti quando lei era ancora minorenne”: audio e chat create con l’AI distruggono la carriera dell’attore Kim Soo-hyun, arrestato uno youtuberUn attore è stato arrestato dopo che sono emersi messaggi e un audio falsificati che lo collegano a rapporti con una minore.

Nel cuore di Londra, un litigio surreale tra un famosissimo attore e un ciclista che lo ha accusato di non aver rispettato il codice della stradaLo scorso 5 maggio, nei pressi della stazione di King’s Cross a Londra, si è verificato un acceso alterco tra un attore molto noto e un ciclista.

Si parla di: Lo youtuber sudcoreano accusato di aver stroncato la carriera di un attore con l’AI; Hanno avuto rapporti quando lei era ancora minorenne | audio e chat create con l’AI distruggono la carriera dell’attore Kim Soo-hyun arrestato uno youtuber.

lo youtuber sudcoreano accusatoHanno avuto rapporti quando lei era ancora minorenne: audio e chat create con l’AI distruggono la carriera dell’attore Kim Soo-hyun, arrestato uno youtuberAudio falsi e chat manipolate con l'AI hanno azzerato la carriera dell'attore coreano Kim Soo-hyun. Arrestato lo youtuber. ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web