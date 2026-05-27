Gli inquirenti hanno scoperto che la registrazione diffusa online, che suggeriva una relazione tra lo youtuber e l’attore, potrebbe essere stata manipolata. La polizia ha sospettato che l’audio sia stato falsificato per danneggiare la reputazione dell’attore e attribuirgli una relazione inesistente. Le indagini sono in corso per verificare la provenienza e l’autenticità di quel materiale.

La polizia sospetta abbia falsificato una registrazione per insinuare avesse avuto una relazione con una collega minorenne, poi morta suicida lo scorso anno Martedì Kim Se-ui, un seguitissimo e controverso youtuber sudcoreano, è stato arrestato con l’accusa di aver usato una registrazione creata con l’intelligenza artificiale per diffamare Kim Soo-hyu, attore, modello e cantante di k-pop molto popolare nel paese. Kim Se-ui aveva usato la presunta registrazione manipolata in un video pubblicato nel marzo del 2025, un mese dopo il suicidio dell’attrice Kim Sae-ron, caso che nell’ultimo anno è diventato uno dei più discussi della cronaca sudcoreana. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Lo youtuber sudcoreano accusato di aver stroncato la carriera di un attore con l’AI

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