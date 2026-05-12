Nel cuore di Londra un litigio surreale tra un famosissimo attore e un ciclista che lo ha accusato di non aver rispettato il codice della strada

Lo scorso 5 maggio, nei pressi della stazione di King’s Cross a Londra, si è verificato un acceso alterco tra un attore molto noto e un ciclista. Quest’ultimo ha accusato la star di non aver rispettato il codice della strada, scatenando una discussione che ha attirato l’attenzione di alcuni passanti. L’episodio si è svolto in pieno giorno e ha coinvolto passanti e mezzi di trasporto, creando momenti di tensione nel traffico londinese.

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N emmeno un supereroe della Marvel è immune allo stress del traffico londinese. Lo scorso 5 maggio, l’attore britannico Benedict Cumberbatch è rimasto coinvolto in un acceso alterco stradale nei pressi della stazione di King’s Cross. La star di Doctor Strange, che si trovava a bordo della sua cargo bike, è stata intercettata da un altro ciclista mascherato che lo ha inseguito per accusarlo di diverse infrazioni al codice della strada. Secondo quanto riportato da un testimone oculare a The Sun, la discussione è durata circa dieci minuti, bloccando di fatto la corsia ciclabile sotto gli occhi sbalorditi dei passanti. Bicicletta: tutti i benefici e come sfruttarli al meglio.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nel cuore di Londra, un litigio surreale tra un famosissimo attore e un ciclista che lo ha accusato di non aver rispettato il codice della strada ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Massacrato di botte nel cuore della movida per aver urinato in strada: il 24enne ferito è vigileLe condizioni del 24enne ricoverato nel reparto di Rianimazione dalle prime luci del mattino di domenica 26 aprile, sono in graduale miglioramento. Multe a chi non rispetta il codice della strada, Piacenza ha incassato oltre 5milioni di euro nel 2025Multe a chi non rispetta il codice della strada, 5 milioni di euro di incasso a Piacenza nel 2025: questo l’importo totale di sanzioni a carico di... Argomenti più discussi: La nuova statua di Banksy nel cuore di Londra; Le foto del nuovo The Zetter Bloomsbury a Londra; Una statua di Bansky nel centro di Londra.; Banksy colpisce ancora: un monumento al contrario nel cuore di Londra per sfidare i fantasmi dell’Imperialismo. È di Banksy la grande statua di resina spuntata nelle ultime ore dal nulla nel cuore della Londra vittoriana, a Waterloo Place, con la firma dello sfuggente street artist di Bristol tracciata sul basamento. #ANSAViaggi x.com Londra mi ha rubato il cuore in 5 giorni ?? reddit Banksy ricompare con una statua nel cuore di Londra, e sfida l'imperialismo(di Alessandro Logroscino) (ANSA) - LONDRA, 30 APR - È di Banksy la grande statua di resina spuntata nelle ultime ore dal nulla nel cuore della Londra vittoriana, a Waterloo Place, con la firma dell ... corrieredellosport.it