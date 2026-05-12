Nel cuore di Londra un litigio surreale tra un famosissimo attore e un ciclista che lo ha accusato di non aver rispettato il codice della strada
Lo scorso 5 maggio, nei pressi della stazione di King’s Cross a Londra, si è verificato un acceso alterco tra un attore molto noto e un ciclista. Quest’ultimo ha accusato la star di non aver rispettato il codice della strada, scatenando una discussione che ha attirato l’attenzione di alcuni passanti. L’episodio si è svolto in pieno giorno e ha coinvolto passanti e mezzi di trasporto, creando momenti di tensione nel traffico londinese.
N emmeno un supereroe della Marvel è immune allo stress del traffico londinese. Lo scorso 5 maggio, l’attore britannico Benedict Cumberbatch è rimasto coinvolto in un acceso alterco stradale nei pressi della stazione di King’s Cross. La star di Doctor Strange, che si trovava a bordo della sua cargo bike, è stata intercettata da un altro ciclista mascherato che lo ha inseguito per accusarlo di diverse infrazioni al codice della strada. Secondo quanto riportato da un testimone oculare a The Sun, la discussione è durata circa dieci minuti, bloccando di fatto la corsia ciclabile sotto gli occhi sbalorditi dei passanti. Bicicletta: tutti i benefici e come sfruttarli al meglio.🔗 Leggi su Iodonna.it
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