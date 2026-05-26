Un attore è stato arrestato dopo che sono emersi messaggi e un audio falsificati che lo collegano a rapporti con una minore. Le prove digitali, create con l’intelligenza artificiale, hanno portato alla sua detenzione. Nel caso sono coinvolti anche un giovane youtuber e un’attrice morta suicida. L’indagine ha evidenziato l’uso di chat manipolate e registrazioni false per danneggiare la reputazione dell’attore.

Un attore con la carriera distrutta da prove digitali manipolate, una giovane attrice morta suicida e un content creator accusato di aver alterato messaggi e fabbricato un finto audio per incastrare la star. Sono i fatti al centro del drammatico scandalo che ha travolto il celebre volto sudcoreano Kim Soo-hyun, accusato ingiustamente di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la collega Kim Sae-ron quando lei era ancora minorenne. A dare la notizia è la Bbc, secondo cui la polizia della Corea del Sud ha richiesto un mandato di arresto per lo youtuber Kim Se-ui. Le indagini hanno infatti accertato che le finte conversazioni sono... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Hanno avuto rapporti quando lei era ancora minorenne”: audio e chat create con l’AI distruggono la carriera dell’attore Kim Soo-hyun, arrestato uno youtuber

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Virginia lawyer & former state trooper arrested for allegedly raping a 16yo on multiple occasions

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