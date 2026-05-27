Lo sciacallo dorato sta conquistando l'Europa grazie allo scudo umano che lo protegge dai lupi

Lo sciacallo dorato si espande in Europa evitando i lupi anche grazie allo "scudo umano". Secondo un nuovo studio, la presenza umana e i centri abitati che i lupi tendono a evitare stanno aiutando lo sciacallo a conquistare nuovi territori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Guido Bagatta: “Rino Tommasi sbagliava apposta in telecronaca per sembrare umano. L’AI non lo farà mai”Durante la presentazione della nuova stagione di Guido dalle Sette, il conduttore ha parlato dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella regia...

Il cane Osso di Michele Serra ucciso dai lupi. Lo scrittore: “Fino a quanti esemplari questo territorio può reggere?”Il giornalista Michele Serra ha recentemente condiviso di aver perso il suo cane da caccia, chiamato Otto, che è stato ucciso da un branco di lupi.

Temi più discussi: L’ENPA lancia l’allarme alla Camera: Aree protette a rischio con la riforma della caccia; Amici di Scolopax, le attività di campo della stagione 2025-2026; L’effetto scudo umano: come l’uomo sta aiutando lo sciacallo dorato a conquistare l’Europa.

Lo sciacallo dorato sta conquistando l’Europa grazie allo scudo umano che lo protegge dai lupiLo sciacallo dorato si espande in Europa evitando i lupi anche grazie allo scudo umano. Secondo un nuovo studio, la presenza umana e i centri abitati che i lupi tendono a evitare stanno aiutando lo ... fanpage.it

Sciacalli in espansione in Europa: studio rivela una possibile crescita fino al 75% del territorioGli sciacalli stanno diventando sempre più diffusi in Europa, ampliando progressivamente il loro areale soprattutto nelle regioni sud-orientali e centrali del continente. Secondo un ... ilmessaggero.it