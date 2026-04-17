Guido Bagatta | Rino Tommasi sbagliava apposta in telecronaca per sembrare umano L'AI non lo farà mai

Durante la presentazione della nuova stagione di Guido dalle Sette, il conduttore ha parlato dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella regia in tempo reale. Ha spiegato come l’AI venga impiegata per selezionare le canzoni e supportare gli approfondimenti, sottolineando che questa tecnologia non potrà sostituire le caratteristiche umane in telecronaca. È stato anche ricordato un commento di un ex telecronista, che aveva detto che l’AI non potrà mai replicare le sfumature di un commento umano.

A Fanpage.it il conduttore e giornalista racconta la nuova stagione di Guido dalle Sette, dove l'AI entra nella regia in tempo reale: dalla scelta delle canzoni agli approfondimenti. E spiega perché sbagliare, ogni tanto, è ancora un vantaggio da custodire caro per restare umani.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Guido Bagatta lancia la nuova stagione di “Guido dalle Sette”Dal 20 aprile torna “Guido dalle Sette”: il Radiocast di Guido Bagatta introduce l’AI come nuova voce narrativa e registica “Guido dalle Sette”, il... L’addio di Nino D’Angelo all’amico musicista Guido Russo: “Ti ho voluto bene”Lutto nel mondo della musica per la morte di Guido Russo, bassista, storico componente della band di Nino D'Angelo.