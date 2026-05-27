Lo schermo del PC si blocca ma è una truffa per rubare dati | scoperto il malware CypherLoc

Gli esperti di Barracuda Research hanno scoperto un malware chiamato CypherLoc, che blocca il browser del computer simulando un guasto del sistema. Il malware mira a ingannare gli utenti, inducendoli a credere che il loro dispositivo abbia problemi tecnici. Quando l’utente tenta di risolvere il problema, il malware può essere utilizzato per raccogliere dati personali o installare ulteriori minacce. La minaccia si presenta come un messaggio di errore che blocca lo schermo, impedendo di usare normalmente il computer.

Gli esperti di Barracuda Research hanno recentemente individuato un nuovo malware che blocca il browser fingendo un guasto al PC. CypherLoc questo il nome del codice "malevolo", si attiva solo quando è sicuro che la pagina venga aperta da un umano e poi terrorizza l'utente per spingerlo a chiamare un falso servizio di assistenza che cercherà di rubargli dati e credenziali bancarie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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