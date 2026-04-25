Pericolo Android | scoperto il malware italiano che ruba i dati

Recentemente è stato scoperto un malware chiamato Morpheus, sviluppato da una società italiana, che colpisce dispositivi Android. L'organizzazione Osservatorio Nessuno ha individuato questo software dannoso, che ha la capacità di sottrarre dati dagli smartphone infetti. La scoperta mette in evidenza un rischio per gli utenti di dispositivi mobili Android, che potrebbero essere vulnerabili a questo tipo di attacco informatico.

? Cosa sapere L'organizzazione Osservatorio Nessuno individua il malware Morpheus sviluppato dalla società italiana IPS.. Il software sfrutta funzioni Android e dati biometrici per il controllo totale degli account.. L’organizzazione Osservatorio Nessuno ha individuato un nuovo malware denominato Morpheus, uno spyware commerciale progettato per colpire i dispositivi Android attraverso ingegneria sociale e manipolazione dei sistemi operativi. Il software malevolo opera attraverso una tecnica di installazione manuale che induce l’utente a scaricare un finto aggiornamento di sistema. Una volta penetrato nel dispositivo, il programma sfrutta le funzioni di accessibilità del sistema operativo Android per monitorare costantemente ciò che appare sullo schermo e interagire con le diverse applicazioni installate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pericolo Android: scoperto il malware italiano che ruba i dati Come fa TEMU a VENDERE a prezzi così BASSI | #shorts Notizie correlate CrystalX: il malware che ruba dati e gioca con la vittimaUn nuovo programma malevolo denominato CrystalX RAT è emerso nei circuiti della criminalità informatica, offrendo ai suoi acquirenti la possibilità... Falsi CAPTCHA su Windows: malware StealC ruba dati e credenziali con ingannevole sequenza di tasti.Una nuova campagna malware, denominata ClickFix, sta prendendo di mira gli utenti Windows sfruttando una tecnica di inganno basata su false pagine...