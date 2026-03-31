Siamo Federconsumatori ci dia i dati della bolletta | ma è una truffa per rubare informazioni

Un messaggio in cui si chiede di fornire i dati della bolletta, attribuendosi a un'associazione di consumatori, si rivela una truffa telefonica. I truffatori utilizzano il nome di enti riconosciuti per ingannare le persone e ottenere informazioni personali. Si invita a prestare attenzione e a non condividere dati sensibili in risposta a chiamate sospette.

Ondata di chiamate sospette tra Forlì e Cesena: i truffatori usano il nome dell’associazione per rubare i codici di luce e gas. L’allarme: "Non fornite informazioni sensibili al telefono" Occhio al telefono: i truffatori ora usano il nome di chi dovrebbe difendervi per svuotarvi le tasche. Sembra un paradosso, ma è la nuova trappola che sta scattando in questi giorni tra Forlì e Cesena. Diversi cittadini hanno segnalato chiamate sospette da parte di finti operatori che, spacciandosi proprio per l'associazione Federconsumatori, cercano di mettere le mani sui dati sensibili di bollette e contratti. Una tecnica subdola che mira a carpire codici e informazioni riservate su luce, gas e acqua con l'inganno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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