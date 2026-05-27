Un giovane di Reggio Emilia, fermato per terrorismo, aveva in programma un attacco e comunicava con persone pronte ad aiutarlo tramite Telegram. Il ragazzo, di 22 anni e di origine marocchina, aveva come obiettivo un’Europa sotto il controllo del Califfato. Sognava donne sottomesse e la morte dei gay. Le indagini hanno evidenziato i contatti con altri soggetti coinvolti, mentre il fermo è stato disposto per “arruolamento con finalità di terrorismo”.

Jaber Naggay, il ventiduenne marocchino di seconda generazione fermato l’altro giorno a Reggio Emilia per «arruolamento con finalità di terrorismo», sognava un’Europa sotto il controllo del Califfato. «A tutte le donne», nella sua visione, «sarebbe stato . imposto il velo e non avrebbero più avuto un’opinione propria». Il suo estremismo religioso è diventato centrale nell’ordinanza di custodia cautelare con cui il gip l’ha privato della libertà. L’indagato, dopo aver gridato per anni «al lupo al lupo» in Germania, con falsi allarmi bomba, minacce di attentati nelle stazioni ferroviarie, lettere dal carcere con riferimenti ad Hamas e Isis,... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lo jihadista di Reggio Emilia sognava donne sottomesse e morte ai gay

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