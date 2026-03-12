bologna tiktoker denunciato per minacce di morte e richiami a retorica jihadista

A Bologna, la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino maliano residente nella provincia per aver diffuso minacce di morte e richiami a una retorica jihadista attraverso strumenti informatici. L’indagine è stata condotta dalla Digos della questura locale e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna. L’uomo è accusato di istigazione a delinquere aggravata dall’uso di tecnologie digitali.

La Polizia di Stato, tramite la Digos della Questura di Bologna e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna, ha denunciato un cittadino maliano maggiorenne residente nella provincia di Bologna per il reato di istigazione a delinquere aggravata dall’uso di strumenti informatici. L’attività investigativa è nata dalla segnalazione di un utente di TikTok, che aveva evidenziato la presenza di video dal contenuto allarmante. L’indagato, seguito da oltre 100.000 follower, nei video esprimeva minacce contro un altro utente e istigava i propri follower a compiere azioni violente, con riferimenti a tematiche religiose estremiste e alla retorica jihadista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

