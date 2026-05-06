Reggio Emilia dietro la truffa lo spaccio di ecstasy

A Reggio Emilia, un’indagine ha portato alla luce un caso che coinvolge sia una truffa che l’uso di sostanze stupefacenti. La vicenda è iniziata con una richiesta di denaro a una donna residente in zona Appennino, che avrebbe dovuto pagare diecimila euro per incontrare un cantante noto. Durante le indagini sono stati scoperti anche dettagli relativi allo spaccio di ecstasy, collegati all’indagine sulla truffa.

Reggio Emilia, 6 maggio 2026 - Nei guai non solo per truffa ma anche per droga. Novità nell’indagine nata dalla truffa attuata a una donna residente in Appennino, alla quale erano stati chiesti diecimila euro per poter incontrare il cantante Achille Lauro, del quale la vittima è una fan. I carabinieri di Castelnovo Monti sono arrivati a una coppia, già denunciata per questa vicenda. Ma gli accertamenti hanno permesso di scoprire un vasto giro di droga, con il sequestro non solo di una somma di denaro di 13 mila euro, ma anche di oltre 1500 pastiglie di ecstasy, un quantitativo che da tempo non veniva rinvenuto sul territorio reggiano ed emiliano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, dietro la truffa lo spaccio di ecstasy Notizie correlate Ordini in chat criptate e delivery: come avveniva lo spaccio di cocaina, ecstasy e “droga del palloncino”Undici arresti è il bilancio delle operazioni della Polizia di Stato tra Roma e dintorni. Droga nel campo nomadi, il blitz dei carabinieri a Reggio Emilia: 5 indagati per spaccioReggio Emilia, 23 aprile 2026 – Un duro colpo al mercato dello spaccio di droga nell’area di Reggio Emilia e provincia, quello inferto questa mattina... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Reggio Emilia torna la grande rassegna Fotografia Europea. Programma, appuntamenti, centinaia di mostre diffuse; Reggio Emilia: ai Musei Civici una nuova mostra dedicata a Ghirri. VIDEO; Fotografia Europea: i Fantasmi del Quotidiano invadono il festival; Kate in Italia. La principessa visiterà Reggio Emilia. Reggio Emilia, dietro la truffa lo spaccio di ecstasyEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Reggio Emilia: falso incontro con VIP al costo di 10mil euro, due denunceIl caso, brillantemente risolto dai Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia, mette in luce i pericoli nascosti dietro profili social ... ilmetropolitano.it Fotografia Europea a Reggio Emilia si conferma come piattaforma culturale capace di connettere ricerca artistica e lettura del presente - facebook.com facebook