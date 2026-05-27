Il Computer ha la batteria piena e confida in una prestazione da ultimo modello: pulita, precisa, limitando gli errori. Era quello, il curioso soprannome di Juan Manuel Cerundolo: “Mi chiamavano così ai tempi del lockdown, mentre giocavamo con gli amici alla Playstation. Io ero il Computer perché impersonavo sempre il centrocampista”. Ovvero il motore, la mente: Juan Manuel viaggia con gli ingranaggi a pieno giro, se è vero che su terra battuta non perde da sei partite in cui ha lasciato per strada solo un set. Al Roland Garros ha fatto check-in con un pieno di buone sensazioni e uno sguardo al tabellone che si è fatto più torvo quando ha scoperto che al secondo turno gli sarebbe toccato Sinner. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lo chiamano "computer", è nato (quasi) in campo: chi è JuanMa Cerundolo, prossimo rivale di Sinner

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