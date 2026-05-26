Sarà Cerundolo il prossimo avversario che dovrà affrontare Jannik Sinner sui campi in terra battuta del Roland Garros. Dopo la comoda vittoria al debutto in tre set sulla wild card francese Clement Tabur, il numero uno al mondo sfiderà al secondo turno ovviamente non il n.26 del ranking ATP ma suo fratello minore Juan Manuel, escluso dal novero delle teste di serie e mai capace sin qui di fare breccia nella top50 mondiale. Il 24enne argentino (tre anni più piccolo di Francisco) può essere considerato un terraiolo, nel senso che esprime probabilmente il suo miglior tennis proprio sul rosso rispetto a superfici rapide come il cemento e l’erba, anche se fino a questo momento gli è sempre mancato qualcosa per effettuare un ulteriore salto di qualità e avvicinare il livello dei tennisti di seconda fascia del circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner affronterà Cerundolo al prossimo turno. Ma è il fratello meno famoso

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SINNER, il primo turno è superato: Gaston si ritira al 3° set | HIGHLIGHTS | AUSTRALIAN OPEN 2026

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