Oggi si gioca il secondo turno degli Internazionali di Roma, dove il favorito del torneo, il tennista italiano di alta classifica, affronterà il suo avversario austriaco, attualmente al numero 82 del ranking mondiale. È il primo incontro tra i due in questa manifestazione e l’orario di gioco è stato comunicato. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo la possibilità di seguire da vicino il debutto dell’azzurro nel torneo.

L’attesa è finita. Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, è pronto per scendere in campo nel secondo turno degli Internazionali di Roma contro l’avversario austriaco Sebastian Ofner, attuale numero 82 del ranking mondiale. Dopo il bagno di folla degli ultimi due giorni con gli allenamenti sul campo numero 5 del Foro Italico, il pubblico del Centrale attende con ansia il suo beniamino sperando in una lunga e vincente cavalcata. Prima, però, dovrà vedersela con il 29enne che al debutto ha sconfitto l’americano Michelsen con un doppio 6-3. Chi è Ofner. Sebastian ha iniziato a giocare a 6 anni: il colpo preferito e punto di forza è il rovescio, la superficie dove si trova più a suo agio la terra rossa anche se il torneo preferito è Wimbledon.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner-Ofner, debutto agli Internazionali: orario, tv e chi è il rivale dell’azzurro

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Sinner oggi in tv in chiaro: orario e dove vedere la sfida con Ofner agli Internazionali di RomaJannik Sinner torna protagonista agli Internazionali d’Italia 2026 e i tifosi italiani sono già pronti a seguuire il debutto del numero uno del mondo...

Internazionali, quando gioca Sinner con Ofner? Data, orario e dove vederla in tv(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026? Il tennista azzurro si prepara a esordire nel Masters 1000 di Roma – in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Jannik Sinner - Sebastian Ofner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Ofner agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming; Sinner, oggi debutto a Roma: ecco quando giocherà contro Ofner; Quando e dove vedere l'esordio di Sinner agli Internazionali BNL d'Italia 2026.

Sinner oggi in tv in chiaro: orario e dove vedere la sfida con Ofner agli Internazionali di RomaJannik Sinner torna protagonista agli Internazionali d’Italia 2026 e i tifosi italiani sono già pronti a seguuire il debutto del numero uno del mondo al ... funweek.it

Jannik Sinner agli Internazionali di Roma 2026: dove vedere il match in TV e streamingJannik Sinner debutta agli Internazionali di Roma 2026 contro Sebastian Ofner: orario, diretta TV, streaming e programma del Centrale. movieplayer.it

#Sinner-Ofner: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Internazionali in tempo reale x.com

Jannik Sinner inizierà a giocare sabato a Roma reddit