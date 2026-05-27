LIVE Sonego-Paul Roland Garros 2026 in DIRETTA | scoglio importante serve un’impresa

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sonego e Paul si affrontano nei quarti di finale a Roland Garros 2026. Il match si svolge sulla terra battuta parigina con il punteggio in parità nel primo set. Sonego ha vinto il primo game e si trova sotto di un break nel secondo. Entrambi i tennisti hanno già commesso alcuni errori non forzati. La partita prosegue con intensità, con scambi lunghi e punti decisivi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’azzurro Lorenzo Sonego e lo statunitense Tommy Paul, valido per il secondo turno del Roland Garros di Parigi, secondo torneo Slam della stagione e unico che si disputa su terra battuta. Al tennista torinese serve un’impresa per superare un avversario al momento più solido e più forte di lui. Sonego, al primo turno dell’importante competizione transalpina, ha eliminato il padrone di casa Pierre-Hugues Herbert dopo un match durato poco più di quattro ore e vinto per 3-2 nella bolgia del tifo francese. Per quanto riguarda Paul, invece, è partito male contro l’australiano Rinky Hijikata perdendo il primo set, ma ha rimontato e vinto il suo primo turno per 3-1, senza rischiare ulteriormente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Lorenzo Sonego vs Tommy Paul / Roland Garros R2 2026

Video Lorenzo Sonego vs Tommy Paul / Roland Garros R2 2026

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