LIVE Sonego-Herbert 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si procede on serve

Notizia in breve

Sonego e Herbert sono in parità sul punteggio di 3-2 nel set. Il giocatore italiano ha conquistato il punto con un servizio interno vincente. La partita si sta svolgendo senza break, con entrambi i tennisti che mantengono i propri turni di battuta. La sfida si sta giocando in un clima di equilibrio, con scambi che durano e punti decisi da piccoli dettagli.