LIVE Sonego-Herbert 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si procede on serve

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sonego e Herbert sono in parità sul punteggio di 3-2 nel set. Il giocatore italiano ha conquistato il punto con un servizio interno vincente. La partita si sta svolgendo senza break, con entrambi i tennisti che mantengono i propri turni di battuta. La sfida si sta giocando in un clima di equilibrio, con scambi che durano e punti decisi da piccoli dettagli.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Servizio interno vincente del classe ’91. 15-0 Schiaffo al volo di diritto incrociato e vincente del transalpino. 3-2 Schiaffo al volo di diritto incrociato e vincente di Sonego. 40-0 Altro ace esterno del numero 69 ATP. 30-0 Ace esterno dell’italiano. 15-0 Volée di rovescio incrociata e vincente del torinese. 2-2 Servizio esterno vincente del nativo di Schiltigheim. A-40 Volée di rovescio incrociata e vincente del classe ’91. 40-40 Smash lungolinea vincente di Herbert. 40-A Doppio fallo del transalpino. Altra palla break. 40-40 Lungo il pallonetto di diritto incrociato del piemontese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

Video Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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