LIVE Sonego-Herbert 7-6 3-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si procede on serve
Sonego e Herbert sono in campo a Roland Garros 2026, con il punteggio di 7-6, 3-3. Attualmente si procede con entrambi i giocatori al servizio. Dopo aver vinto il primo set al tie-break, il torinese ha ottenuto un punto con un diritto incrociato vincente, giocato vicino alla rete. La partita è in corso e l’andamento si mantiene equilibrato. La cronaca continua con i turni di servizio di entrambi i tennisti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Diritto incrociato e vincente, giocato a ridosso della rete, del torinese. 3-3 Lungo il pallonetto di diritto lungolinea del transalpino. 40-15 Lungo il diritto incrociato di Herbert, che contesta la palla chiamata fuori da Sonego, poi confermata dal giudice di sedia. 30-15 Diritto incrociato e vincente, giocato in uscita dal servizio, dell’italiano. 15-15 Palla corta di diritto incrociato vincente di ”Sonny”. 0-15 Passante di diritto incrociato vincente del numero 223 ATP. 3-2 Volée di rovescio lungolinea vincente, giocata corta, del transalpino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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