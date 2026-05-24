LIVE Sonego-Herbert 7-6 3-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si procede on serve

Notizia in breve

Sonego e Herbert sono in campo a Roland Garros 2026, con il punteggio di 7-6, 3-3. Attualmente si procede con entrambi i giocatori al servizio. Dopo aver vinto il primo set al tie-break, il torinese ha ottenuto un punto con un diritto incrociato vincente, giocato vicino alla rete. La partita è in corso e l’andamento si mantiene equilibrato. La cronaca continua con i turni di servizio di entrambi i tennisti.