LIVE Sonego-Paul Roland Garros 2026 in DIRETTA | Jodar e Duckworth in parità dopo due set attesa per il torinese

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jodar e Duckworth sono in parità dopo due set nel match di secondo turno a Roland Garros 2026. La partita tra Sonego e il suo avversario è in corso, con l’attesa per il torinese. La diretta continua con aggiornamenti su altri incontri in programma.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 17.55 Si allunga l’attesa per l’ingresso in campo di Sonego perchè Jodar e Duckworth ne avranno ancora per altri due set minimo, con l’australiano che vince 6-7 (5) il secondo parziale. 16.48 Scivola via rapidamente il primo set tra Jodar e Duckworth, con il giovane spagnolo che in meno di 30 minuti lo vince per 6-1. Aspettando Sonego e Paul, vedremo se il classe 2006 avrà un altro match agile come nel primo turno. 16.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport, la giornata sul Campo 7 del Roland Garros si è aperta con la vittoria per 2-1 di Korpatsch che ha eliminato la testa di serie numero 32 Wang, mentre da pochi minuti Linette, sempre per 2-1, ha battuto Ostapenko. 🔗 Leggi su Oasport.it

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