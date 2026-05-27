Un tennista italiano sta affrontando un avversario nel secondo turno di Roland Garros 2026. In campo c’è anche un altro giocatore che segue il match in diretta. Sono in corso aggiornamenti sul sito ufficiale con la diretta di altri incontri, tra cui una partita tra due giocatori di nazionalità diversa. La sessione odierna include anche incontri di doppio e singolare, con vari match programmati a partire dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 16.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport, la giornata sul Campo 7 del Roland Garros si è aperta con la vittoria per 2-1 di Korpatsch che ha eliminato la testa di serie numero 32 Wang, mentre da pochi minuti Linette, sempre per 2-1, ha battuto Ostapenko. Tra poco in campo Rafa Jodar che dovrà vedersela con Duckworth per un posto al terzo turno dello Slam parigino, poi toccherà al torinese. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’azzurro Lorenzo Sonego e lo statunitense Tommy Paul, valido per il secondo turno del Roland Garros di Parigi, secondo torneo Slam della stagione e unico che si disputa su terra battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Paul, Roland Garros 2026 in DIRETTA: in campo Jodar, a seguire il tennista torinese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tommy Paul vs Lorenzo Sonego | French Open Round 2 | Roland Garros 2026 | Preview & Prediction

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Sonego-Paul, Roland Garros 2026 in DIRETTA: scoglio importante, serve un’impresa

Leggi anche: LIVE Sonego-Paul, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro sfavorito, serve un’impresa

Temi più discussi: LIVE Sonego-Paul, Roland Garros 2026 in DIRETTA: scoglio importante, serve un’impresa; Diretta Sonego - Paul (Roland Garros); Cinà, debutto da favola. Sonego vince dopo 4 ore; Sonego e Paul si ritrovano al 2° turno del Roland Garros: i precedenti.

Cinà-De Jong e Sonego-Paul al Roland Garros, i risultati in diretta live delle partite #SkySport #SkyTennis x.com

Sonego-Paul oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingPer la quarta (anzi, quinta) volta in carriera Lorenzo Sonego e Tommy Paul s'incrociano nella loro carriera. L'occasione è data dal secondo turno del ... oasport.it

LIVE Sonego-Paul, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro sfavorito, serve un’impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) Buongiorno ... oasport.it