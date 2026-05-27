LIVE Sonego-Paul Roland Garros 2026 in DIRETTA | in campo Jodar a seguire il tennista torinese

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tennista italiano sta affrontando un avversario nel secondo turno di Roland Garros 2026. In campo c’è anche un altro giocatore che segue il match in diretta. Sono in corso aggiornamenti sul sito ufficiale con la diretta di altri incontri, tra cui una partita tra due giocatori di nazionalità diversa. La sessione odierna include anche incontri di doppio e singolare, con vari match programmati a partire dalle 11.

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