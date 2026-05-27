Sul campo, Jodar ha vinto il primo set contro Duckaworth, portandosi avanti nel match. Nel frattempo, si attende l'inizio della partita del tennista torinese, con aggiornamenti in tempo reale. La diretta include anche gli incontri di altri giocatori, tra cui Cinà contro De Jong e Paolini contro Sierra, con inizio previsto intorno alle 11.00. La cronaca si svolge in diretta, senza ulteriori dettagli sui risultati finali o sulle performance dei singoli atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 16.48 Scivola via rapidamente il primo set tra Jodar e Duckworth, con il giovane spagnolo che in meno di 30 minuti lo vince per 6-1. Aspettando Sonego e Paul, vedremo se il classe 2006 avrà un altro match agile come nel primo turno. 16.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport, la giornata sul Campo 7 del Roland Garros si è aperta con la vittoria per 2-1 di Korpatsch che ha eliminato la testa di serie numero 32 Wang, mentre da pochi minuti Linette, sempre per 2-1, ha battuto Ostapenko. Tra poco in campo Rafa Jodar che dovrà vedersela con Duckworth per un posto al terzo turno dello Slam parigino, poi toccherà al torinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Paul, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Jodar avanti su Duckaworth, attesa per il tennista torinese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lorenzo Sonego vs Tommy Paul | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made

Notizie e thread social correlati

LIVE Sonego-Paul, Roland Garros 2026 in DIRETTA: in campo Jodar, a seguire il tennista torineseUn tennista italiano sta affrontando un avversario nel secondo turno di Roland Garros 2026.

Leggi anche: LIVE Sonego-Paul, Roland Garros 2026 in DIRETTA: scoglio importante, serve un’impresa

Temi più discussi: LIVE Sonego-Paul, Roland Garros 2026 in DIRETTA: scoglio importante, serve un’impresa; Diretta Sonego - Paul (Roland Garros); Cinà, debutto da favola. Sonego vince dopo 4 ore; Sonego e Paul si ritrovano al 2° turno del Roland Garros: i precedenti.

Cinà-De Jong e Sonego-Paul al Roland Garros, i risultati in diretta live delle partite #SkySport #SkyTennis x.com

Sonego-Paul oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingPer la quarta (anzi, quinta) volta in carriera Lorenzo Sonego e Tommy Paul s'incrociano nella loro carriera. L'occasione è data dal secondo turno del ... oasport.it

LIVE Sonego-Paul, Roland Garros 2026 in DIRETTA: in campo Jodar, a seguire il tennista torineseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) Buongiorno ... oasport.it