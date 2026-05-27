LIVE Sonego-Paul Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro sfavorito serve un’impresa

Sonego ha perso contro Paul al primo turno di Roland Garros 2026. L’azzurro, considerato sfavorito, ha subito il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 in circa due ore di gioco. La partita si è svolta sulla terra battuta. Sonego ha incontrato difficoltà nel break e nel servizio, senza riuscire a contrastare l’avversario. La vittoria di Paul permette l’eliminazione di Sonego dal torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’azzurro Lorenzo Sonego e lo statunitense Tommy Paul, valido per il secondo turno del Roland Garros di Parigi, secondo torneo Slam della stagione e unico che si disputa su terra battuta. Al tennista torinese serve un’impresa per superare un avversario al momento più solido e più forte di lui. Sonego, al primo turno dell’importante competizione transalpina, ha eliminato il padrone di casa Pierre-Hugues Herbert dopo un match durato poco più di quattro ore e vinto per 3-2 nella bolgia del tifo francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Lorenzo Sonego vs Tommy Paul / Roland Garros R2 2026

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