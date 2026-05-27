LIVE Sonego-Paul 1-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro a caccia del contro break nel primo set
Sonego sta affrontando Paul nel primo set di un match di Roland Garros 2026, con il punteggio attuale di 1-4 in favore dell’avversario. La partita è in corso e i giocatori si preparano per il prossimo scambio. Nel frattempo, sono in programma anche incontri tra altri tennisti, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sui canali dedicati. L’evento si svolge sulla terra battuta di Parigi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 40-30 Atterra sulla riga la risposta di rovescio di Sonego, steccata di dritto da parte del tennista a stelle e strisce. Seconda palla. 40-15 Prima vincente. 30-15 Fortunatissimo lo statunitense che trova la deviazione del nastro che manda fuori tempo Sonego. In rete il suo dritto. Ancora una seconda. 15-15 Forse il primo scambio lungo del match, e lo porta a casa il nostro azzurro. Esce il dritto di Paul. Seconda da sfruttare. 15-0 Prima vincente di Paul. 2-4 Altra prima vincente per chiudere il game al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lorenzo Sonego vs Tommy Paul | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made
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