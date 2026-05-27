LIVE Sonego-Paul 1-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro a caccia del contro break nel primo set

Notizia in breve

Sonego sta affrontando Paul nel primo set di un match di Roland Garros 2026, con il punteggio attuale di 1-4 in favore dell’avversario. La partita è in corso e i giocatori si preparano per il prossimo scambio. Nel frattempo, sono in programma anche incontri tra altri tennisti, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sui canali dedicati. L’evento si svolge sulla terra battuta di Parigi.