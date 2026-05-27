LIVE Sonego-Paul 2-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | statunitense vicino al primo set l’azzurro vuole la rimonta

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'americano si avvicina alla vittoria nel primo set contro il tennista italiano, con un punteggio di 5-2. L'azzurro cerca di recuperare e invertire la situazione. La partita si sta svolgendo a Roland Garros 2026 e viene trasmessa in diretta. Sono previsti aggiornamenti anche sugli altri incontri in corso, tra cui Cinà-De Jong e Paolini-Sierra, in programma dalle 11.00.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Esce il rovescio diagonale di Paul, con il torinese che anche in questo caso ha tenuto benissimo lo scambio. 15-0 Ace esterno di Sonego che era sceso a rete per chiudere, nel caso, con la volée. 2-5 Con il servizio vincente, lo statunitense si avvicina al parziale ma Lorenzo può dire la sua nel corso del match. 40-30 Atterra sulla riga la risposta di rovescio di Sonego, steccata di dritto da parte del tennista a stelle e strisce. Seconda palla. 40-15 Prima vincente. 30-15 Fortunatissimo lo statunitense che trova la deviazione del nastro che manda fuori tempo Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it

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