LIVE Sonego-Paul 2-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | statunitense vicino al primo set l’azzurro vuole la rimonta

Notizia in breve

L'americano si avvicina alla vittoria nel primo set contro il tennista italiano, con un punteggio di 5-2. L'azzurro cerca di recuperare e invertire la situazione. La partita si sta svolgendo a Roland Garros 2026 e viene trasmessa in diretta. Sono previsti aggiornamenti anche sugli altri incontri in corso, tra cui Cinà-De Jong e Paolini-Sierra, in programma dalle 11.00.