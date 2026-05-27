LIVE Sonego-Paul 3-6 2-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro perde anche il secondo set serve un’impresa

Notizia in breve

Sonego ha perso i due set contro Paul, con risultati di 3-6 e 2-6, nel torneo di Roland Garros 2026. È richiesta un'impresa per il tennista italiano per proseguire la competizione. La partita è in corso e i risultati aggiornano la diretta live. Sono in programma anche incontri tra altri giocatori, con aggiornamenti disponibili sul sito ufficiale.