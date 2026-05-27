LIVE Sonego-Paul 3-6 2-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro perde anche il secondo set serve un’impresa

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sonego ha perso i due set contro Paul, con risultati di 3-6 e 2-6, nel torneo di Roland Garros 2026. È richiesta un'impresa per il tennista italiano per proseguire la competizione. La partita è in corso e i risultati aggiornano la diretta live. Sono in programma anche incontri tra altri giocatori, con aggiornamenti disponibili sul sito ufficiale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 15-40 Prima palla vincente per cercare di rimontare il game. 0-40 Lorenzo non c’è proprio, steccata con il dritto in uscita dal servizio. E ancora seconda, si mette malissimo. 0-30 Altro errore, sempre di rovescio. Seconda palla. 0-15 In rete il rovescio di Sonego, che deve cercare di partire avanti. TERZO SET 2-6 Paul raddoppia!  La volée alta dello statunitense chiude il parziale. 40-30 Gratuito di Sonego che manda in rete il rovescio, occasione sprecata dal torinese. 30-30 Smorzata di Paul che resta profonda, Sonego ci arriva e chiude con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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