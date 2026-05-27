LIVE Sonego-Paul 3-6 2-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro perde anche il secondo set serve un’impresa
Sonego ha perso i due set contro Paul, con risultati di 3-6 e 2-6, nel torneo di Roland Garros 2026. È richiesta un'impresa per il tennista italiano per proseguire la competizione. La partita è in corso e i risultati aggiornano la diretta live. Sono in programma anche incontri tra altri giocatori, con aggiornamenti disponibili sul sito ufficiale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 15-40 Prima palla vincente per cercare di rimontare il game. 0-40 Lorenzo non c’è proprio, steccata con il dritto in uscita dal servizio. E ancora seconda, si mette malissimo. 0-30 Altro errore, sempre di rovescio. Seconda palla. 0-15 In rete il rovescio di Sonego, che deve cercare di partire avanti. TERZO SET 2-6 Paul raddoppia! La volée alta dello statunitense chiude il parziale. 40-30 Gratuito di Sonego che manda in rete il rovescio, occasione sprecata dal torinese. 30-30 Smorzata di Paul che resta profonda, Sonego ci arriva e chiude con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lorenzo Sonego vs Tommy Paul | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made
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