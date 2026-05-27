LIVE Sonego-Paul 3-6 1-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro costretta ad una complessa rimonta nel secondo set

Notizia in breve

Sonego ha perso il secondo set 1-4 contro Paul, dopo aver ceduto il primo 3-6. La partita si sta giocando a Roland Garros 2026, con il tennista italiano che cerca di recuperare uno svantaggio evidente. La sfida è in corso e la diretta si può seguire online. Sono in programma anche altri incontri, tra cui Cinà-De Jong e Paolini-Sierra, con aggiornamenti disponibili dalle 11.