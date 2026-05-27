LIVE Sonego-Paul 3-6 1-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro costretta ad una complessa rimonta nel secondo set
Sonego ha perso il secondo set 1-4 contro Paul, dopo aver ceduto il primo 3-6. La partita si sta giocando a Roland Garros 2026, con il tennista italiano che cerca di recuperare uno svantaggio evidente. La sfida è in corso e la diretta si può seguire online. Sono in programma anche altri incontri, tra cui Cinà-De Jong e Paolini-Sierra, con aggiornamenti disponibili dalle 11.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 15-15 Forza la risposta Paul, non trova il campo con il dritto lungolinea. Seconda palla. 0-15 In corridoio la volée di Sonego. 1-5 Dritto vincente dello statunitense, che sta giocando un match martellante. 40-15 Esce il dritto di Paul, ogni tanto anche lo statunitense si concede qualche abbaglio. 40-0 Sonego spara via la risposta di dritto. Ancora una seconda. 30-0 Servizio e dritto. Seconda. 15-0 Prima vincente dello statunitense. 1-4 Secondo ace del torinese nel game. 40-15 Esce la risposta di Paul. 30-15 Altra prima esterna vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lorenzo Sonego vs Tommy Paul | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made
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