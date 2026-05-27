Nel secondo set del match tra Sonego e Paul, l'americano ha ottenuto un break immediato, mantenendo il vantaggio già conquistato nel primo set. La partita si sta svolgendo a Roland Garros 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. Sono stati segnalati anche altri incontri in corso, tra cui Cinà-De Jong e Paolini-Sierra, con orari di inizio indicati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Rischia con la seconda Paul e fa bene, esce la risposta del torinese. Ancora seconda. 15-15 Gran risposta e palla corta vincente per Lorenzo. Seconda palla da sfruttare. 15-0 Esce il dritto di Sonego che cercava la diagonale. Seconda palla per Paul. 0-1 Ancora un doppio fallo, il secondo consecutivo. Break pesantissimo per lo statunitense. Non c’è la prima. 40-A Doppio fallo sanguinoso, altra palla break per Paul. Seconda delicatissima. 40-40 Lungo il back di rovescio dell’italiano, si allunga il game. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Paul 3-6 0-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break immediato anche nel secondo set per lo statunitense

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Tommy Paul vs Lorenzo Sonego | French Open Round 2 | Roland Garros 2026 | Preview & Prediction

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