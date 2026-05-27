Sonego si trova sotto nel punteggio contro Paul, con il terzo set in corso e il punteggio attuale di 2-1 in favore dell’avversario. Nel secondo set, il francese ha vinto 6-2, dopo aver prevalso 6-3 nel primo. All’inizio del terzo set, Sonego ha subito un break immediato, che ha portato l’avversario avanti 2-1. Sono in corso aggiornamenti sulla partita di Roland Garros 2026, mentre altre partite si svolgono in contemporanea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) Seconda palla ad inizio game per Paul. 2-1 Altro servizio e palla corta! 40-15 Ottima risposta di Paul, in rete il back di Sonego. Seconda palla. 40-0 Servizio e palla corta del torinese. 30-0 Il dritto di Paul si ferma in rete. Seconda palla 15-0 Prima esterna vincente di Lorenzo! 1-1 Contro break di Sonego! In rete il rovescio di Paul! Seconda palla. 40-A Il nastro ferma il dritto dello statunitense, quarta palla break e questa va sfruttata. Seconda palla, non entra la prima ad uscire di Paul. 40-40 Troppo bravo Paul, che chiude con il dritto uno scambio gestito alla perfezione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Paul 3-6 2-6 2-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: contro break immediato dell’azzurro nel terzo set

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Lorenzo Sonego vs Tommy Paul | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made

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