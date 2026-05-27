LIVE Sonego-Paul 3-6 2-6 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | immediato break di svantaggio anche nel terzo set per l’azzurro

Notizia in breve

Sonego è sotto di due set e si trova subito in svantaggio anche nel terzo, con il punteggio di 0-1 contro Paul. La partita si sta giocando a Roland Garros 2026 e viene trasmessa in diretta. Nel primo set, l’italiano ha perso 3-6, nel secondo 2-6. La sfida prosegue con il servizio di Sonego nel terzo set. Restano aperti gli aggiornamenti sulla partita.