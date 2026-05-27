LIVE Sonego-Paul 3-6 2-6 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | immediato break di svantaggio anche nel terzo set per l’azzurro
Sonego è sotto di due set e si trova subito in svantaggio anche nel terzo, con il punteggio di 0-1 contro Paul. La partita si sta giocando a Roland Garros 2026 e viene trasmessa in diretta. Nel primo set, l’italiano ha perso 3-6, nel secondo 2-6. La sfida prosegue con il servizio di Sonego nel terzo set. Restano aperti gli aggiornamenti sulla partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Errore di rovescio di Paul che torna a sbagliare. 0-1 Il rovescio lungolinea di Sonego non trova il campo, anche in questo set l’azzurro parte con un break sotto. 15-40 Prima palla vincente per cercare di rimontare il game. 0-40 Lorenzo non c’è proprio, steccata con il dritto in uscita dal servizio. E ancora seconda, si mette malissimo. 0-30 Altro errore, sempre di rovescio. Seconda palla. 0-15 In rete il rovescio di Sonego, che deve cercare di partire avanti. TERZO SET 2-6 Paul raddoppia! La volée alta dello statunitense chiude il parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tommy Paul vs Lorenzo Sonego | French Open Round 2 | Roland Garros 2026 | Preview & Prediction
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