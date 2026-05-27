LIVE Sonego-Paul 0-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break immediato dello statunitense che scappa nel primo set

Notizia in breve

Lo statunitense ha ottenuto subito un break nel primo set, mettendo sotto pressione l’avversario. La partita tra Sonego e Paul prosegue con il giocatore americano avanti 3-0. La sfida si svolge a Roland Garros 2026 e si può seguire in diretta. È possibile aggiornare l’andamento del match cliccando sul link dedicato. La giornata prevede anche altre partite in programma, tra cui Cinà contro De Jong e Paolini contro Sierra.