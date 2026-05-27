LIVE Sonego-Paul 0-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break immediato dello statunitense che scappa nel primo set
Lo statunitense ha ottenuto subito un break nel primo set, mettendo sotto pressione l’avversario. La partita tra Sonego e Paul prosegue con il giocatore americano avanti 3-0. La sfida si svolge a Roland Garros 2026 e si può seguire in diretta. È possibile aggiornare l’andamento del match cliccando sul link dedicato. La giornata prevede anche altre partite in programma, tra cui Cinà contro De Jong e Paolini contro Sierra.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 30-30 Palla corta e pallonetto sublime di Sonego che scavalca completamente Paul. 15-30 Primo ace del torinese. 0-30 Errore di rovescio di Sonego che cercava la diagonale ma sbaglia in larghezza. 0-15 Perfetto rovescio lungolinea dello statunitense. 0-3 Corta la difesa di Sonego, Paul scende a rete e chiude con il dritto. Non entra la prima. 40-30 Paul ci aiuta, doppio fallo per lui. Il primo del match. Ancora una seconda. 40-15 Palla corta vincente di Sonego! Seconda palla da sfruttare per restare nel game. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tommy Paul vs Lorenzo Sonego | French Open Round 2 | Roland Garros 2026 | Preview & Prediction
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