LIVE Darderi-Paul 3-6 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break immediato dello statunitense nel secondo set

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, nel secondo set tra Darderi e Paul, l’americano ha ottenuto un break immediato. Nel corso del game, Paul ha commesso un errore con il dritto, regalando a Darderi un punto importante. La partita è ancora in corso, con scambi intensi e momenti di pressione tra i due giocatori. La diretta segue passo passo gli sviluppi di questa sfida in atto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Esce il dritto di Paul, palla del fondamentale contro break! 40-40 Grande rovescio lungolinea di Darderi, esce la difesa di Paul. L’azzurro deve crederci! A-40 Esce il cross di dritto di Lucio che cercava profondità. Seconda. 40-40 Cerca lo slice lungolinea, ma la palla va in corridoio. Paul inizia a concedere qualcosa di troppo. A-40 Peccato, esce il passante di dritto diagonale di Darderi. Seconda. 40-40 Altro regalo di dritto di Paul che manda in corridoio il colpo dello 0-2. 40-30 Cerca l’uscita lungolinea con il rovescio ma la palla va in corridoio. Paul è in continua pressione, come se nulla fosse.🔗 Leggi su Oasport.it

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