LIVE Darderi-Paul 3-6 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break immediato dello statunitense nel secondo set

Al torneo ATP di Roma, nel secondo set tra Darderi e Paul, l’americano ha ottenuto un break immediato. Nel corso del game, Paul ha commesso un errore con il dritto, regalando a Darderi un punto importante. La partita è ancora in corso, con scambi intensi e momenti di pressione tra i due giocatori. La diretta segue passo passo gli sviluppi di questa sfida in atto.

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