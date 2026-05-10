LIVE Darderi-Paul 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il match inizia sul servizio statunitense
Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Paul è appena iniziato con il servizio dell’americano. Dopo il primo punto, il punteggio è 15-0, grazie a un dritto lungolinea di Darderi che ha messo in difficoltà il rivale. Paul ha colpito in rete la risposta di Darderi, e il gioco è ripreso con la seconda palla di servizio per il giocatore statunitense.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ottimo dritto lungolinea, in rete la difesa di Paul. Seconda palla ad inizio game per Lucio. 0-1 GAME PAUL. Lo statunitense soffre il servizio che termina con l’errore di dritto di Darder. Seconda palla. 40-30 Servizio e dritto vincente. 30-30 Scambio durissimo, che termina con la palla corta in corridoio di Paul. Seconda. 30-15 Primo ace del match per lo statunitense. 15-15 Questa volta Paul non sbaglia l’uno-due. Seconda. 0-15 Errore di dritto in uscita dal servizio per Paul. Seconda palla per lo statunitense. INIZIA IL MATCH 18.02 Termina il riscaldamento, mancano pochi attimi all’inizio dell’incontro! 18.🔗 Leggi su Oasport.it
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