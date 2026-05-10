LIVE Darderi-Paul 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il match inizia sul servizio statunitense

Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Paul è appena iniziato con il servizio dell’americano. Dopo il primo punto, il punteggio è 15-0, grazie a un dritto lungolinea di Darderi che ha messo in difficoltà il rivale. Paul ha colpito in rete la risposta di Darderi, e il gioco è ripreso con la seconda palla di servizio per il giocatore statunitense.

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