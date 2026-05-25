LIVE Paolini-Yastremska 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | prime fasi dell’incontro
Sul campo si svolge l'incontro tra Paolini e Yastremska, con il punteggio attuale di 2-1. La partita si sta giocando nelle prime fasi e si può seguire in diretta. È attiva anche una trasmissione live dell'incontro tra Berrettini e Fucsovics, iniziata alle 11. Gli aggiornamenti sono disponibili attraverso la piattaforma dedicata alla diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS (4° MATCH DALLE 11.00) 40-40 Appena in corridoio il pallonetto difensivo con il rovescio in slice dell’azzurra. Parità da 0-40. 30-40 Punto straordinario, ma a spuntarla è Yastremska al termine di un braccio di ferro estenuante. 15-40 Peccato. E’ lunga la risposta di dritto dell’italiana. 0-40 Tre palle break Paolini. Altro errore con il dritto dell’ucraina. 0-30 Ottima costruzione del punto di Jasmine, che muove l’avversaria provocandone l’errore di dritto. 0-15 Pessimo dritto in uscita dal servizio di Yastremska. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE PAOLINI - YASTREMSKA, FUCSOVICS - BERRETTINI PRIM
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