LIVE Paolini-Yastremska 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | prime fasi dell’incontro

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul campo si svolge l'incontro tra Paolini e Yastremska, con il punteggio attuale di 2-1. La partita si sta giocando nelle prime fasi e si può seguire in diretta. È attiva anche una trasmissione live dell'incontro tra Berrettini e Fucsovics, iniziata alle 11. Gli aggiornamenti sono disponibili attraverso la piattaforma dedicata alla diretta.

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