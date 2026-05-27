LIVE Paolini-Sierra Roland Garros 2026 in DIRETTA | fuori Rybakina a breve la finalista del 2024

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Roland Garros 2026, Jasmine ha superato Solana Sierra, l'argentina che ha battuto Emma Raducanu nel primo turno, e ora si prepara alla finale del 2024. Rybakina è uscita dal torneo, lasciando spazio alla giocatrice che affronterà la vincente della sfida tra le due finaliste. La partita tra Paolini e Sierra è in corso, con aggiornamenti in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 18:05 Grande occasione quindi per Jasmine contro Solana Sierra, terraiola argentina che al primo turno ha battuto Emma Raducanu nettamente. Paolini ha battuto invece l’ucraina Yastremska. 18:00 Fuori Rybakina! FInalista del 2024 in campo a breve! 16:46 Il match tra Jasmine Paolini e Solana Sierra avrà luogo dopo il terzo e decisivo parziale tra Starodubtseva e Rybakina. 16:05 Rybakina vince il primo per 6-3! Poi Paolini! 15:15 Khachanov batte Trungelliti! Ora Rybakina poi Jasmine! 14:00 Karen Khachanov è avanti 2 set a uno e un break nel 4° contro il sognatore argentino Marco Trungelliti: poi toccherà a Rybakina che dovrebbe sbarazzarsi rapidamente di Starodubtseva. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Jasmine Paolini vs Solana Sierra | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made

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