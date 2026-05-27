Alle 16:46, si comunica che il match tra Jasmine Paolini e Solana Sierra si svolgerà dopo il terzo set tra Starodubtseva e Rybakina. La partita tra le due tenniste italiane, prevista nel programma di giornata, è stata posticipata a causa dell’andamento dell’incontro tra le due avversarie. La sfida si disputerà in sequential, non appena sarà concluso il confronto tra Starodubtseva e Rybakina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 16:46 Il match tra Jasmine Paolini e Solana Sierra avrà luogo dopo il terzo e decisivo parziale tra Starodubtseva e Rybakina. 16:05 Rybakina vince il primo per 6-3! Poi Paolini! 15:15 Khachanov batte Trungelliti! Ora Rybakina poi Jasmine! 14:00 Karen Khachanov è avanti 2 set a uno e un break nel 4° contro il sognatore argentino Marco Trungelliti: poi toccherà a Rybakina che dovrebbe sbarazzarsi rapidamente di Starodubtseva. Poi Paolini! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno di Jasmine PAOLINI opposta alla... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Sierra, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurra in campo dopo il set decisivo di Rybakina!

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Jasmine Paolini vs Solana Sierra | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made

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