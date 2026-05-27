Al Roland Garros 2026, un’italiana è scesa in campo dopo l’eliminazione di un’altra giocatrice. La partita tra Paolini e Sierra si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti disponibili online. La giornata è iniziata alle 11.00 con l’incontro tra Cinà e De Jong, e prosegue con le sfide successive. La competizione continua con diverse partite in programma, aggiornate in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 15:15 Khachanov batte Trungelliti! Ora Rybakina poi Jasmine! 14:00 Karen Khachanov è avanti 2 set a uno e un break nel 4° contro il sognatore argentino Marco Trungelliti: poi toccherà a Rybakina che dovrebbe sbarazzarsi rapidamente di Starodubtseva. Poi Paolini! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno di Jasmine PAOLINI opposta alla terraiola argentina Solana SIERRA per un posto in sedicesimi di finale al Roland Garros 2026! Paolini ha rinunciato al doppio e a difendere il titolo sopraggiunto dodici mesi fa per concentrarsi al 100% sul singolare per provare a rilanciarsi in una stagione che, al momento, è di involuzione tecnica, tattica e soprattutto in classifica WTA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Sierra, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurra in campo dopo Rybakina!

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Jasmine Paolini vs Solana Sierra | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made

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