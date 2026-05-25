LIVE Paolini-Yastremska 7-5 3-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurra

Notizia in breve

L’azzurra ha ottenuto un break nel terzo gioco, portandosi sul 3-0 nel secondo set. Al momento, il punteggio del match tra Paolini e Yastremska è di 7-5, 3-0. La partita si gioca a Roland Garros 2026 e si sta disputando in diretta. È in corso l’aggiornamento sulla sfida tra Berrettini e Fucsovics, prevista dalle 11.