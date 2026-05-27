LIVE Paolini-Sierra 6-3 4-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurra cede in modo scioccante il 2° set

Notizia in breve

L’azzurra ha perso il secondo set in modo inaspettato, dopo aver vinto il primo. La partita è ora sospesa per la pausa, con il punteggio di 6-3, 4-6. I principali momenti di svolta sono stati i giochi sul 3-1 e 4-2, quando si sono verificati i punti chiave.