LIVE Paolini-Sierra 6-3 4-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurra cede in modo scioccante il 2° set
L’azzurra ha perso il secondo set in modo inaspettato, dopo aver vinto il primo. La partita è ora sospesa per la pausa, con il punteggio di 6-3, 4-6. I principali momenti di svolta sono stati i giochi sul 3-1 e 4-2, quando si sono verificati i punti chiave.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Partita che ora subirà la consueta pausa. Che peccato però non aver chiuso! 3-1 15-30, 4-2 30-30 i principali turning point. Paolini-Sierra 6-3, 4- 6! Due metri out il dritto. Siamo al terzo. Lo dicevamo, in ogni momento qui può girare la partita. 40-A Niente, nuovo gratuito. Pare non averne più Paolini. 40-40 Pizzicato il nastro con il dritto Sierra. Che iella! 40-30 Mamma mia, dove ha tirato. Pazzesco errore di Sierra con il dritto. Prende il logo Roland Garros sulla rete, Paolini aveva tirato un metro prima della metà campo. Non entra mezza prima 30-30 Non risponde col dritto Sierra. 15-30 Sotto la rete il dritto in palleggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jasmine Paolini vs Solana Sierra | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made
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