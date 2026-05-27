LIVE Paolini-Sierra 6-3 4-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurra deve difendere un piccolo vantaggio nel 2° set
Paolini ha conquistato il break e ora conduce 4-2 nel secondo set contro Sierra a Roland Garros 2026. In questo gioco, l'azzurra ha ottenuto tre punti consecutivi, con un super sventaglio e una chiusura sulla riga col dritto. Sierra ha sbagliato un rovescio in cross, regalando il punto a Paolini. La partita prosegue con la tennista italiana in vantaggio nel secondo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Molto bene in questo gioco Paolini! 40-0 Super sventaglio, poi la chiusura sulla riga di Paolini sempre col dritto! 30-0 Out il rovescio in cross di Sierra. 15-0 Parte alla grande Paolini con lo slice e il dritto contropiede! 3-2 Tiene ancora il servizio Sierra. C’è da rimanere lì. 40-30 Niente, si soffre ancora. Aveva risposto alla grande Paolini ma bene in difesa Sierra a forzare il forzato di rovescio di Jasmine. 30-30 Altro nastro. Due punti Sierra, due nastri. 15-30 Non scende a rete Paolini ma fa lo stesso il punto. 15-15 Errore gratuito di dritto Sierra. 15-0 Brava lei col dritto lungoriga qui. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jasmine PAOLINI vs Solana SIERRA | Roland Garros 2026| Match Tracker & Commento
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