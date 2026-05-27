LIVE Paolini-Sierra 6-3 4-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurra deve difendere un piccolo vantaggio nel 2° set

Notizia in breve

Paolini ha conquistato il break e ora conduce 4-2 nel secondo set contro Sierra a Roland Garros 2026. In questo gioco, l'azzurra ha ottenuto tre punti consecutivi, con un super sventaglio e una chiusura sulla riga col dritto. Sierra ha sbagliato un rovescio in cross, regalando il punto a Paolini. La partita prosegue con la tennista italiana in vantaggio nel secondo set.