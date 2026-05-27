LIVE Paolini-Sierra 6-3 4-6 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurra prova a convivere con il dolore
Paolini e Sierra stanno giocando il terzo set a Roland Garros 2026. La partita è in corso con il punteggio di 2-3, mentre Paolini ha vinto il primo set 6-3 e Sierra il secondo 6-4. Sul punteggio di 15-15, Sierra ha commesso un errore di dritto fuori dal corridoio. La giocatrice italiana sta cercando di gestire il dolore durante il match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Risposta molto incisiva e punto diretto Sierra. 15-0 Pauroso errore di dritto di Sierra, fuori dal corridoio. Da sola. Ricordiamo che 10? sono passati da quando Paolini ha preso l’antinfiammatorio. 2-3 Non trova più un angolo Sierra, col rovescio colpisce allora Paolini. Speriamo che faccia effetto l’antinfiammatorio! 30-40 Strappa di dritto Paolini e nuovamente abbassa testa e spalle. 15-40 Pazzesco, rovescio a metà rete. Si è inceppata di nuovo Sierra. 15-30 Ace. 0-30 Wow, da un metro mette in rete il dritto Sierra. Cosa sta facendo!! 0-15 Orribile chop di dritto di Sierra. Per farvi capire, al prossimo turno c’è Cirstea. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jasmine PAOLINI vs Solana SIERRA | Roland Garros 2026| Match Tracker & Commento
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