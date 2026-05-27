LIVE Paolini-Sierra 6-3 4-6 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurra prova a convivere con il dolore

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Paolini e Sierra stanno giocando il terzo set a Roland Garros 2026. La partita è in corso con il punteggio di 2-3, mentre Paolini ha vinto il primo set 6-3 e Sierra il secondo 6-4. Sul punteggio di 15-15, Sierra ha commesso un errore di dritto fuori dal corridoio. La giocatrice italiana sta cercando di gestire il dolore durante il match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Risposta molto incisiva e punto diretto Sierra. 15-0 Pauroso errore di dritto di Sierra, fuori dal corridoio. Da sola. Ricordiamo che 10? sono passati da quando Paolini ha preso l’antinfiammatorio. 2-3 Non trova più un angolo Sierra, col rovescio colpisce allora Paolini. Speriamo che faccia effetto l’antinfiammatorio! 30-40 Strappa di dritto Paolini e nuovamente abbassa testa e spalle. 15-40 Pazzesco, rovescio a metà rete. Si è inceppata di nuovo Sierra. 15-30 Ace. 0-30 Wow, da un metro mette in rete il dritto Sierra. Cosa sta facendo!! 0-15 Orribile chop di dritto di Sierra. Per farvi capire, al prossimo turno c’è Cirstea. 🔗 Leggi su Oasport.it

live paolini sierra 6 3 4 6 2 3 roland garros 2026 in diretta l8217azzurra prova a convivere con il dolore
© Oasport.it - LIVE Paolini-Sierra 6-3, 4-6, 2-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurra prova a convivere con il dolore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LIVE Jasmine PAOLINI vs Solana SIERRA | Roland Garros 2026| Match Tracker & Commento

Video LIVE Jasmine PAOLINI vs Solana SIERRA | Roland Garros 2026| Match Tracker & Commento

Notizie e thread social correlati

LIVE Paolini-Sierra, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurra in campo dopo Rybakina!Al Roland Garros 2026, un’italiana è scesa in campo dopo l’eliminazione di un’altra giocatrice.

Leggi anche: LIVE Paolini-Sierra 6-3, 4-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurra cede in modo scioccante il 2° set

Temi più discussi: Dove vedere in tv Paolini-Sierra, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Paolini al 2° turno: Yastremska ko in due set; Paolini c'è! Jasmine batte Yastremska e raggiunge Sierra al secondo turno; LIVE Paolini-Yastremska 7-5 6-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurra porta a casa un match rognoso.

paolini sierra live paolini sierra 6LIVE Paolini-Sierra 6-3, 4-6, 2-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurra prova a convivere con il doloreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Break. Verosimilmente finiscono qui le velleità al Roland Garros dell'Italia al femminile. 30-40 Wow, in ... oasport.it

paolini sierra live paolini sierra 6DIRETTA ROLAND GARROS 2026 | Paolini Sierra video streaming tv: eliminata Elena Rybakina! (27 maggio)Diretta Roland Garros 2026 streaming video tv: Jasmine Paolini, Federico Cinà e Lorenzo Sonego sono impegnati nel secondo turno dello Slam. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web