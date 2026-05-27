LIVE Paolini-Sierra 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | iniziato il match!
Il match tra Paolini e Sierra a Roland Garros 2026 è iniziato. Attualmente il punteggio è 2-1 per Paolini. Sul campo, la giocatrice toscana ha commesso un errore di dritto, portando il punteggio a 30-30. Sierra ha risposto con una palla corta larga, portando il punteggio a 30-15. La partita è in corso e si può seguire aggiornando la diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Errore di dritto della toscana. 30-15 Larga la palla corta di Sierra. 15-15 Gran cross di rovescio di Sierra. 15-0 Apre bene anche il terzo gioco al servizio Paolini, fondamentale rimanere avanti! 2-2 A trenta anche la albiceleste. 40-30 Ancora con il dritto Sierra. 30-30 Brutto errore di dritto in comando dello scambio. 15-30 Due di fila! 15-15 Doppio fallo. Primo della partita. 15-0 Slice e dritto lungoriga comodo Sierra. 2-1 Prima a segno! 40-30 Rimane in campo il dritto di Paolini, non il colpo difensivo di Sierra. 30-30 Risposta vincente di rovescio SIerra. 30-15 Slice e colpo campo aperto per Paolini! 15-15 Molto bene con il dritto dopo il servizio l’azzurra! 0-15 Con il dritto in cross Sierra. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jasmine Paolini vs Solana Sierra | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made
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