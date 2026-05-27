LIVE Paolini-Sierra 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | iniziato il match!

Notizia in breve

Il match tra Paolini e Sierra a Roland Garros 2026 è iniziato. Attualmente il punteggio è 2-1 per Paolini. Sul campo, la giocatrice toscana ha commesso un errore di dritto, portando il punteggio a 30-30. Sierra ha risposto con una palla corta larga, portando il punteggio a 30-15. La partita è in corso e si può seguire aggiornando la diretta.