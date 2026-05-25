LIVE Milan – UFFICIALE | saltano Furlani Tare Allegri e Moncada Nuovi striscioni contro Ibra Spunta Iraola

Da pianetamilan.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Casa Milan si è svolto un vertice dopo il fallimento in Champions League. Furlani e Moncada erano presenti, mentre Tare e Allegri sono stati esclusi. Sono comparsi nuovi striscioni contro Ibrahimovic. Il presidente ha azzerato i quadri dirigenziali e sta valutando il coinvolgimento di Galliani e Allegri come possibile binomio. La riunione ha coinvolto anche il proprietario, che sta considerando diverse opzioni per il futuro della squadra.

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Tanto tuonò che piovve: eccola servita la rivoluzione di Gerry Cardinale al Milan. I tifosi chiedevano le teste di tutti e sono stati accontentati. Con un comunicato ufficiale il Milan ufficializza la cacciata dell'AD Giorgio Furlani, il DS Igli Tare, il DT e capo area Scouting Geoffrey Moncada e l'allenatore Massimiliano Allegri. Una ghigliottina totale. Ora le scelte relative all'area sportiva (ds e tecnico) spetteranno a Zlatan Ibrahimovic, mentre la nomina del nuovo amministratore delegato a Massimo Calvelli. Oggi Cardinale ha convocato una riunione 'carbonara' in cui ha spiegato le sue intenzioni a un gruppo ristretto di giornalisti (noi siamo stati esclusi perchè - ci è stato detto - troppo critici con la società). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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