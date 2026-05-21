Giro d'Italia LIVE oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure | si parte alle 13 | 00 il percorso è di 175 km

Oggi il Giro d'Italia prosegue con la dodicesima tappa, che collega Imperia a Novi Ligure. La partenza è prevista alle ore 13:00 e il percorso si sviluppa su una distanza di 175 chilometri. La tappa si concluderà intorno alle 17:00, con la conclusione della corsa prevista nella cittadina di destinazione. La gara si svolge in diretta, offrendo aggiornamenti lungo tutta la giornata.

In diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: si parte alle ore 13, arrivo previsto intorno alle 17. Gli aggiornamenti su orari, classifica e percorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Giro Express - Stage 12: Imperia - Novi Ligure | Giro d'Italia 2026

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